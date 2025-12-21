Ballando con le stelle 2025 | Andrea Delogu è la vincitrice La classifica finale
La finalissima di Ballando con le stelle 2025 si è conclusa con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. Di seguito, la classifica finale che riassume i risultati di questa edizione.
La finalissima di Ballando con le stelle 2025 si è conclusa con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. Barbara D'Urso terza classificata con la sorpresa Fabio Fognini Si è conclusa l'edizione 2025 di Ballando con le stelle con la vittoria di Andrea Delogu. La conduttrice, in coppia con il maestro Nikita Perotti, ha alzato la coppa da prima classificata, battendo nell'ultima sfida la favorita Francesca Fialdini. La classifica della prima manche Lo spareggio iniziale ha stabilito che Paolo Belli (che dal prossimo anno tornerà a guardare dalla sala delle stelle) non avrebbe partecipato alla finalissima dello show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
