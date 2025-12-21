Ballando 2025 bufera su Rosolino | fatto fuori in diretta da Milly Carlucci e Paolo Belli
Povero Massimiliano Rosolino, “licenziato” in diretta a Ballando con le Stelle 2025. Questo è uno dei commenti più frequenti, dopo la finale del programma, andata in onda ieri sera su Rai 1. Molti spettatori hanno sottolineato che Milly Carlucci nel congedarsi dal pubblico ha rinnovato l’appuntamento con la prossima edizione di Ballando, sottolineando che Rosolino è stato bravo, ma l’anno prossimo nella Sala delle Stelle, tornerà Paolo Belli. All’ex nuotatore non è stato neanche modo di congedarsi adeguatamente e questo ha sollevato molte polemiche online. Su Facebook, sotto il post di Righetto dedicato alla finale, il pubblico si è nettamente spaccato tra chi ha detto che Rosolino non era adatto al ruolo che gli è stato affidato a Ballando: molti hanno sottolineato numerose criticità nel suo contributo al programma. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
