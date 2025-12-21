Babbo Natale salta al Winter Park Genova | annullata per pioggia l’edizione del 22 e 23 dicembre

A causa di previsioni meteorologiche avverse, il villaggio di Babbo Natale, inizialmente previsto per lunedì 22 e martedì 23 dicembre 2025 (ore 15) al Winter Park Genova, è stato annullato.Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 18 gennaio 2026, dalle ore 15 alle 24 nei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

