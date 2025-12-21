BMore il valore del sociale | Con noi si diventa più grandi

B.More si propone come un esempio di economia sociale, dove il valore del sociale si integra con lo sviluppo economico. L'obiettivo è promuovere iniziative che generano benefici condivisi, rafforzando il senso di comunità e responsabilità. Con noi si diventa più grandi, perché crediamo che il progresso debba essere costruito insieme, nel rispetto delle persone e dell'ambiente.

di Giorgia De Cupertinis BOLOGNA "Economia sociale. Due parole che vanno lette insieme, in uno stretto legame, per riuscire a raggiungere così nuovi traguardi". Con queste parole Vanni Ceccardi, amministratore delegato di B.More, punta i riflettori sulle nuove sfide di un comparto in profonda evoluzione e sul lavoro che la società cooperativa – con sedi a Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia – porta avanti a fianco delle realtà emiliano-romagnole, mettendo in campo competenze, visione e consulenza. Ceccardi, che cosa si intende oggi per economia sociale? "È un'espressione che si sente sempre più spesso, soprattutto in riferimento al Piano nazionale del governo, che punta a riconoscere ufficialmente i soggetti che ne fanno parte e a individuare azioni e strumenti per sostenerne lo sviluppo.

