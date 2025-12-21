Aviaria la prossima pandemia? L’allarme degli esperti | Diffusione senza precedenti

Gli esperti avvertono di un possibile rischio di pandemia legato alla diffusione dell'aviaria, un virus influenzale trasmesso dagli uccelli migratori che attraversano le rotte europee. La rapidità di diffusione e la portata del fenomeno sollevano preoccupazioni sulla possibilità di una nuova emergenza sanitaria. È importante monitorare attentamente questa situazione per prevenire eventuali conseguenze. A seguire, i dettagli sull'allarme degli specialisti.

Bassetti avverte: “Sarà la prossima pandemia” - Bassetti ha svelato quella che, secondo le sue analisi e secondo i dati raccolti da altri colleghi, sarà la prossima pandemia. newsmondo.it

Aviaria, Bassetti lancia l'allarme: «Sarà la prossima pandemia, si tratta solo di stabilire quando» - «L'alert dell'Ecdc sull'aviaria non è nulla di nuovo all'orizzonte, l'avevamo ampiamente previsto. msn.com

Aviaria prossima pandemia L’analisi di 3 esperti: “diffusione senza precedenti” - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.