Aviaria la prossima pandemia? L’allarme degli esperti | Diffusione senza precedenti
Gli esperti avvertono di un possibile rischio di pandemia legato alla diffusione dell'aviaria, un virus influenzale trasmesso dagli uccelli migratori che attraversano le rotte europee. La rapidità di diffusione e la portata del fenomeno sollevano preoccupazioni sulla possibilità di una nuova emergenza sanitaria. È importante monitorare attentamente questa situazione per prevenire eventuali conseguenze. A seguire, i dettagli sull'allarme degli specialisti.
(Adnkronos) – La nuova pandemia potrebbe arrivare dal cielo. Un virus influenzale portato da uccello migratorio venuto in Europa da chissà quale Paese. L'influenza aviaria: è lei l'indiziata numero uno da diversi anni come spauracchio pandemico. La sua diffusione sta preoccupando virologi ed epidemiologi dell'Oms Europa e dell'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il .
