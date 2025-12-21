Avengers | Doomsday ecco quando arriveranno e cosa parleranno i prossimi trailer

Il primo trailer di Avengers: Doomsday è arrivato, ma forse non proprio come tutti si aspettavano. I Marvel Studios ha adottato un approccio insolito per dare il via alla campagna di marketing: il primo teaser di Avengers: Doomsday conferma il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers, ma al momento viene proiettato solo prima delle proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere. Naturalmente, ciò non ha impedito che trapelasse online prima dell’uscita nelle sale, ma anche questo sembra far parte del piano, generando ulteriori discussioni sul filmato e hype per ciò che rivela. Anche solo nel primo breve teaser ci sono molti elementi da analizzare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

