Avellino vince a Cividale con una prova di solidità

L’Unicusano Avellino Basket si impone a Cividale con una prestazione di sostanza e compattezza. La partita evidenzia la crescita del team, che si conferma capace di affrontare sfide importanti con ordine e determinazione. Un risultato che rafforza la fiducia nel percorso intrapreso e sottolinea l’importanza di una preparazione solida e costante. Avellino vince a Cividale con una prova di solidità.

A Cividale l' Unicusano Avellino Basket dimostra di essere una squadra vera. Lo fa andando oltre le assenze, oltre i problemi di falli e oltre un finale giocato in totale emergenza, conquistando una vittoria pesantissima sul parquet della UEB Gesteco Cividale per 75-82. Avellino imposta la gara sin dalle prime battute, difendendo con ordine e colpendo con continuità in attacco. Il primo quarto indirizza subito il match, con i biancoverdi capaci di scappare sul +9 sfruttando le difficoltà al tiro dei padroni di casa. Nel secondo periodo i lupi allungano ulteriormente, toccando il massimo vantaggio sul +17 grazie alle triple di Mussini e alla solidità di Lewis.

