Avellino Vigilia sotto vigilanza | musica sì ma solo se il Comune dà il via libera
Ad Avellino, la Vigilia di Natale si svolge in un contesto di particolare attenzione alle norme di sicurezza e alle autorizzazioni comunali. La possibilità di organizzare eventi musicali dipende dal rilascio di specifici permessi da parte delle autorità locali. La gestione degli spazi pubblici e privati richiede infatti un rispetto rigoroso delle regole vigenti. Avellino, Vigilia sotto vigilanza: musica sì, ma solo se il Comune dà il via libera.
Ad Avellino, la Vigilia di Natale è diventata una questione di Stato civile, almeno per i gestori dei locali. Non chiedono miracoli, deroghe o favori da Babbo Natale: vogliono solo sapere se possono mettere un po’ di musica fuori senza rischiare la visita di un vigile dal cuore severo. Semplice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
