Avellino a gennaio un colpo dalla Juventus e Inter

L’Avellino si muove con decisione in vista della sessione di mercato di gennaio. La squadra campana sta vivendo una stagione positiva in Serie B, ma la società è consapevole della necessità di intervenire per mantenere alto il rendimento anche nella seconda metà del campionato. L’obiettivo è quello di aggiungere qualità e profondità alla rosa. Tra . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Mercato Inter, si anticipa il colpo dalla prossima estate a gennaio? Possibile rinforzo in difesa

Leggi anche: Napoli, possibile colpo a gennaio: arriva dalla Premier per il centrocampo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Show Next Gen Juve nel pareggio tra Avellino e Palermo e la; ?? Affare Mantova-Frosinone, COLPO dalla Juventus, gli acquisti del Bari: le ultime di calciomercato di Serie B; Avellino, possibile triplo colpo in entrata: priorità alla difesa. 4 big di C su Lescano; Mercato Inter, l'accelerata di Marotta spiazza la Juve: nerazzurri in pole per il colpo di gennaio.

Pari e rimpianti per Avellino e Juve Stabia - Gli irpini fermano il Palermo nonostante un rigore dubbio contro e un'espulsione a favore. rainews.it