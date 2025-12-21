Avatar | Fuoco e Cenere elaborazione del lutto tra estetica spettacolare e umana fragilità

Titolo: Avatar: Fuoco e cenere Titolo originale: Avatar: Fire and Ash Regia: James Cameron Paese di produzione anno durata: Stati Uniti 2025 197 min. Sceneggiatura: James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman, Shane Salerno Fotografia: Russel Carpenter Montaggio: David Brenner, James Cameron, John Refoua, Stephen E. Rivkin, Nicolas De Toth Suono: Simon Franglen Cast: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass, Kate Winslet Produzione: 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment, TSG Entertainment II Distribuzione: 20th Century Studios Italia Programmazione: Notorious Cinemas Curno, Cinema del Borgo, UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano, Starplex Romano di Lombardia, Treviglio Anteo spazioCinema, Cinema Stella Alpina Selvino Trailer: https:www. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

