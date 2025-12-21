La saga ideata da James Cameron sta continuando a ottenere l'attenzione degli spettatori in tutto il mondo con il suo nuovo capitolo. Avatar: Fuoco e cenere è arrivato nei cinema di tutto il mondo e gli incassi hanno portato il nuovo capitolo della saga di James Cameron a diventare il secondo miglior debutto del 2025, rimanendo alle spalle solo di Zootropolis 2. I dati del weekend riportati da siti come Variety e Deadline non sono ancora definitivi e potrebbero essere in realtà superiori alle cifre annunciate. Gli incassi del primo weekend Il nuovo capitolo della storia ambientata nel mondo di Pandora ha debuttato a livello globale a quota 345 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avatar: Fuoco e Cenere è il secondo miglior debutto del 2025 ai box office internazionali

Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere, per gli analisti incasserà meno al box-office rispetto ai film precedenti

Leggi anche: Box Office USA | Il venerdì di Avatar: Fuoco e Cenere è da 36.5 milioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Box Office USA | Il venerdì di Avatar | Fuoco e Cenere è da 36.5 milioni; Avatar | Fuoco e cenere di James Cameron è ipertrofico e la cosa non gli fa bene; Avatar Fuoco e cenere è un’opera d’arte; Avatar | Fuoco e cenere il nuovo capitolo della saga da oggi al cinema Ecco perché è una pacata delusione.

Avatar: Fuoco e Cenere è il secondo miglior debutto del 2025 ai box office internazionali - La saga ideata da James Cameron sta continuando a ottenere l'attenzione degli spettatori in tutto il mondo con il suo nuovo capitolo. movieplayer.it