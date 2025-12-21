Avatar | Fuoco e Cenere è il secondo miglior debutto del 2025 ai box office internazionali
La saga ideata da James Cameron sta continuando a ottenere l'attenzione degli spettatori in tutto il mondo con il suo nuovo capitolo. Avatar: Fuoco e cenere è arrivato nei cinema di tutto il mondo e gli incassi hanno portato il nuovo capitolo della saga di James Cameron a diventare il secondo miglior debutto del 2025, rimanendo alle spalle solo di Zootropolis 2. I dati del weekend riportati da siti come Variety e Deadline non sono ancora definitivi e potrebbero essere in realtà superiori alle cifre annunciate. Gli incassi del primo weekend Il nuovo capitolo della storia ambientata nel mondo di Pandora ha debuttato a livello globale a quota 345 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
