Il 2025 si sta rivelando un anno di estremi per la Disney. Dopo un autunno difficile, segnato dal pesante insuccesso di Tron: Ares, la Casa di Topolino sta cercando il riscatto grazie ai grandi franchise di animazione e alla fantascienza epica di James Cameron. Se Zootropolis 2 ha già infranto record superando il miliardo di dollari, gli occhi di tutta l’industria sono ora puntati su Avatar: Fuoco e Cenere ( Avatar: Fire and Ash ). Il fallimento di Tron: Ares: un addio al franchise?. Ottobre è stato un mese nero per il cinema mondiale, e Tron: Ares ne è diventato il simbolo. Il tentativo di trasformare una proprietà di nicchia in un blockbuster globale è fallito drasticamente: Incassi USA: 73,1 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avatar: Fuoco e Cenere – Disney domina il Natale al Box Office, ma il flop di Tron: Ares pesa sul bilancio

Leggi anche: Tron: Ares e Jennifer Lopez debuttano male negli USA, Una battaglia dopo l'altra domina il box office italiano

Leggi anche: Box Office USA | Il venerdì di Avatar: Fuoco e Cenere è da 36.5 milioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Avatar – Fuoco e cenere, di James Cameron; Avatar | Fuoco e Cenere – la recensione del nuovo ambizioso film di James Cameron; Avatar | Fuoco e Cenere – la recensione | Pandora brucia; Avatar | Fuoco e cenere la recensione – Vi diciamo com’è senza spoiler.

James Cameron: «In Avatar - Fuoco e cenere ho voluto dei personaggi fallibili» - “La saga di Avatar si è sviluppata gradualmente nel tempo, più come un’allegoria che come fantascienza”. mymovies.it

Avatar: Fuoco e Cenere sarà il capitolo più lungo del franchise di James Cameron, ecco quanto durerà - Spettacolo, grandi emozioni, effetti speciali e una durata fiume per il terzo capitolo della saga di Avatar, che a partire dal 17 dicembre terrà gli spettatori incollati sulle poltre per un bel po' di ... movieplayer.it

‘Avatar: Fuoco e Cenere’, il trailer finale accende la guerra per il destino di Pandora - Roma, 18 novembre 2025 – Il trailer finale di “Avatar: Fuoco e Cenere”, quarto capitolo del franchise di James Cameron non è certo passato inosservato. quotidiano.net

"AVATAR: FUOCO E CENERE", IL COMMENTO DI BORIS SCHUMACHER. A tre anni di distanza da #AvatarLaViaDellAcqua, #JamesCameron ci riporta su #Pandora, in un contesto sempre più drammatico e cruciale per il pianeta e per le creature che lo abit - facebook.com facebook

Avatar. Fuoco e cenere: il ritorno su Pandora tra lutto, guerra e famiglia nel nuovo film di James Cameron x.com