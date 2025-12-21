Avanti con le ricerche di Andrea Rossi

Procedono le ricerche per trovare il pescatore 57enne di Punta Sabbioni, Andrea Rossi. A uscire per cercare suo papà è anche il figlio Michael, che raggiunge le forze dell'ordine da casa, a Punta Sabbioni, e rimane accanto alle barche dei soccorsi e ai sommozzatori per avere aggiornamenti in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Due notti di ricerche, la barca rovesciata. Andrea Rossi non si trova

Leggi anche: Rimosso il camper del 44enne polacco scomparso da Campo Imperatore: avanti con le ricerche

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

«Esco a pesca» e non rientra più. Ricerche per un 57enne; Perde la vita attraversando la strada.

Le ricerche del colpevole proseguono. Si inizia dalle impronte digitali! Avanti giovani scienziati! - facebook.com facebook