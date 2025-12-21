Autovelox a Verona | via Bassone e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale
Proseguono a Verona i controlli settimanali della polizia locale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e prevenire comportamenti pericolosi alla guida. A partire da lunedì 22 dicembre e per tutta la settimana. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Autovelox a Verona: via Valpantena e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale
Leggi anche: Autovelox a Verona: via Gardesane e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale
Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; Autovelox a Verona, ecco dove sono dal 22 al 28 dicembre 2025.
«Autovelox non omologati», l'associazione Altvelox denuncia Comune e sindaco Tommasi - Il comune di Verona e il sindaco Damiano Tommasi al centro di una nuova denuncia, presentata da parte dell'associazione «Altvelox» di Belluno contro un'amministrazione locale, accusata di ... ilgazzettino.it
Agenda Verona di domenica 21 dicembre #autovelox e telelaser #numeriutili x.com
Proseguono i controlli della Polizia Locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. #veronanetwork #serviziutili #verona #polizialocale facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.