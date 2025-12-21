Auto si schianta nel campo | ragazza soccorsa in codice rosso

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, una giovane di 21 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo una strada di campagna a Montichiari. L'auto si è schiantata in un campo, richiedendo l'intervento immediato dei soccorritori. La ragazza è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

Momenti di grande paura nella notte tra sabato 20 e domenica 21 dicembre per una giovane di 21 anni, rimasta coinvolta in un violento incidente stradale avvenuto lungo una strada di campagna a Montichiari. Per cause ancora in fase di accertamento, la ragazza avrebbe improvvisamente perso il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

