Auto affianca un gruppo di ciclisti padovani e spara due colpi di pistola | tragedia sfiorata
(Credits video: ExtraCiclismo, che ringraziamo)Una soleggiata mattinata invernale, con il gruppo della Sc Padovani Polo Cherry Bank che si allena su strada seguito dallo staff in ammiraglia. All'improvviso un'auto di colore scuro affianca i ragazzi in bicicletta, il conducente abbassa il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
