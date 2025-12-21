Auto affianca un gruppo di ciclisti padovani e spara due colpi di pistola | tragedia sfiorata

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Credits video: ExtraCiclismo, che ringraziamo)Una soleggiata mattinata invernale, con il gruppo della Sc Padovani Polo Cherry Bank che si allena su strada seguito dallo staff in ammiraglia. All'improvviso un'auto di colore scuro affianca i ragazzi in bicicletta, il conducente abbassa il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

