Auto 4 giovani contro muromuore 19enne
11.30 Un'auto con a bordo 4 giovani esce di strada e si schianta contro un muro. E' morto un 19enne. I suoi amici, due coetanei e una ragazza di 17 anni, sono rimasti gravemente feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 22.30 di ieri ad Arcugnano (Vicenza). Secondo le prime ricostruzioni, il giovane deceduto era seduto come passeggero.E' rimasto incastrato tra le lamiere e sarebbe morto sul colpo. Gli altri tre feriti sono, invece, riusciti a uscire autonomamente dalla vettura e sono stati trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
