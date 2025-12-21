Canberra, 21 dic. (Adnkronos) - Migliaia di australiani, ebrei e non ebrei, si sono radunati a Bondi Beach, a Sidney, per commemorare le vittime dell'attacco terroristico avvenuto una settimana fa, che ha preso di mira un evento della festa ebraica di Hanukkah in riva al mare. La nazione ha celebrato una giornata di riflessione per onorare le 15 persone uccise e le decine di ferite nell'attacco di due uomini armati. Con misure di sicurezza ingenti e bandiere a mezz'asta sugli edifici governativi, è stato osservato un minuto di silenzio alle 18,47, ora locale in cui è iniziato l'attacco. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha partecipato all'evento, dove è stato fischiato dai partecipanti infuriati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Australia: folla di 10.000 persone a commemorazione Bondi Beach

Leggi anche: Australia, sparatoria a Bondi Beach: panico tra la folla e persone in fuga

Leggi anche: Australia, sparatoria tra la folla a Bondi Beach: «Ci sono morti e feriti»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L'Australia rende omaggio alle vittime dell'attacco a Bondi Beach - SEGUI LA DIRETTA - Il 14 dicembre scorso, due uomini armati hanno sparato sulla folla durante una festa ebraica sulla spiaggia più famosa di Sydney, uccidendo 15 persone ... msn.com