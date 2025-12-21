Inter News 24 Ausilio e le strategie future: i sauditi potrebbero tornare alla carica per il ds, mentre il club prepara la mossa per blindare Bastoni dal pressing del Barca. Ausilio resta un nome caldo sullo scacchiere internazionale. Dopo il forte interesse mostrato la scorsa estate dall’Al-Hilal, il futuro del direttore sportivo nerazzurro potrebbe tornare al centro delle attenzioni anche al termine della stagione in corso. Il club saudita aveva già presentato un’offerta economica molto importante, respinta da Piero Ausilio, che scelse di proseguire il suo percorso con l’Inter, confermando il legame con Milano e con il progetto tecnico avviato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ausilio nel mirino dell’Al-Hilal? Le novità sui nerazzurri e sul sogno del Barcellona Alessandro Bastoni

