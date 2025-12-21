Ausilio Al Hilal gli arabi non hanno ancora abbandonato il sogno | nuovo assalto in estate per il ds? Occhio allo scenario

Inter News 24 Ausilio Al Hilal, gli arabi non hanno ancora abbandonato il sogno: nuovo assalto in estate per il direttore sportivo? Occhio allo scenario. L’ultima sessione estiva di calciomercato ha visto l’ Inter impegnata a difendere i suoi gioielli non solo sul rettangolo verde, ma anche dietro la scrivania. Una delle trame più insidiose e meno pubblicizzate ha riguardato Piero Ausilio, lo storico direttore sportivo dei nerazzurri, finito prepotentemente nel mirino dell’ Al-Hilal. Il potente club saudita, che ha affidato la guida tecnica all’ex allenatore interista Simone Inzaghi, ha tentato in ogni modo di ricomporre nella penisola araba la coppia vincente che ha portato la seconda stella a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

