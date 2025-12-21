Auguri Napoli il 21 dicembre la città compie 2500 anni

Napoli festeggia un traguardo importante: il 21 dicembre ricorre il 2.500° anniversario della sua fondazione. Dalla sua nascita come colonia cumana, passando attraverso l’epoca romana, i periodi di indipendenza e le dominazioni straniere, la città ha attraversato molte trasformazioni nel corso dei secoli. Questa ricorrenza rappresenta un momento per riflettere sulla sua storia e sul suo patrimonio. Auguri Napoli, il 21 dicembre la città compie 2500 anni.

Napoli compie 2.500 anni: il compleanno (simbolico) del 21 dicembre e il suo significato. Dalla fondazione cumana a Roma, poi la grande anarchia del Ducato e i regni stranieri. Il sogno unitario con Napoli Capitale di Federico II di Svevia prima e Ladislao I dopo, poi il tentativo di Murat.

