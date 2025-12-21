Attivisti rigettano in mare 35 polpi vivi presi dalle pescherie

Un'azione simbolica contro la pesca irregolare che soprattutto durante le feste natalizie alza il tiro. Per massimizzare le vendite e accontentare le richieste per cenoni e pranzi, alcuni i pescatori sono portati a non rispettare tutte le regole che le leggi impongono. Capita così che le reti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

