Attenzione alle code sulla Super 36

Durante le festività natalizie, si prevede un aumento consistente del traffico sulla Super 36, con oltre 35 milioni di persone in viaggio e almeno tre e mezzo di esse già in movimento questo fine settimana. È importante pianificare gli spostamenti con attenzione per evitare inconvenienti e garantire un viaggio più sereno. Attenzione alle code sulla Super 36.

Oltre 35 milioni di persone in viaggio per le vacanze di Natale, almeno tre e mezzo già questo week end. Solo tra ieri e oggi si stima ci sia stato un aumento tra l'8 e l'11% degli automobilisti in marcia. Molti sono italiani, ma ci sono e ci saranno tanti stranieri. Tra le strade più trafficate c'è come al solito la Statale 36, a cui si aggiunge però anche la Statale 38 dello Stelvio in Valtellina, su sui si prevede un aumento del 20% degli automobilisti in transito diretti verso le piste da sci. Rispetto ai volumi di traffico delle ultime settimane è prevista una crescita degli spostamenti del 5% per domani e del 6% lunedì 22 dicembre.

