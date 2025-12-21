Attenzione alla nuova truffa degli abiti | Offrono vestiti gratis ma poi insistono per avere i soldi
Cesena, 21 dicembre 2025 – Truffa e tentata truffa l’altro giorno a Savignano. Quella andata a vuoto la racconta Riccardo Bastoni, titolare di una agenzia di assicurazioni in piazza Borghesi: “Stavo camminando nel parcheggio di via Emilia Est, quando sono stato affiancato da un suv Mercedes scuro. Il conducente, un giovane elegante, ben curato con un taglio di capelli moderno che parlava correttamente l’italiano senza però avere l’accento romagnolo. Ha abbassato il finestrino e con un fare molto educato, affabile e brillante, mi ha detto: ’ Tu non mi riconoscerai, ma mi ricordo io quando venivo con mio padre da bambino’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Attenzione alla nuova truffa degli abiti.
