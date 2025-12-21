Atletic Montagna poker da sogno La Coppa di Seconda sotto la Pietra
Atletic Montagna si distingue per la sua dedizione e impegno nel panorama sportivo. La recente vittoria nella Coppa di Seconda, sotto la Pietra, testimonia il percorso di crescita e determinazione della squadra. La partita, conclusa con un poker, rappresenta un risultato importante che conferma la qualità del progetto e la passione dei suoi protagonisti. Atletic Montagna, poker da sogno. La Coppa di Seconda sotto la Pietra.
ATL. PROGETTO MONTAGNA 4 ORIGINAL CELTIC BHOYS 0 ATLETIC PROGETTO MONTAGNA: Briglia, Riolo, M.Paganelli (25’st Gatti), R.Paganelli, Bucci (1’st Mattioli), Fantini, Tessitori, Tchoudjeu (10’st Favali), Kessabi, Ruggi (10’st Cilloni), Bertolani (28’st Farris). A disp.: Baroni, Mjekra, Rabotti, Sironi. All.: Versari ORIGINAL CELTIC BHOYS: Casarini, Seidu, Tobia, Sidibe, Mossini, Fantuzzi, Bagnoli (25’st Aniba), Decollatore, Lhaj Ait (28’st Okhuonurie), Belhamra, Yara (17’st Migliaccio). A disp.: Ferrari, Bartolotta, Burani, Herzalla Ait, Abdulai. All.: Ghizzoni Arbitro: Forghieri di Reggio Emilia Reti: Riolo al 9’pt, Tessitori al 15’st, M. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
