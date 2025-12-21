Atalanta a Genova con tante novità per farsi il miglior regalo di Natale | i tre punti

L'Atalanta si prepara a affrontare una sfida importante a Genova, con diverse novità in vista. Raffaele Palladino ha sottolineato quanto questa partita sia significativa, paragonandola a quelle decisive come quella contro il Chelsea. Per i bergamaschi, questa occasione rappresenta un'opportunità per consolidare la posizione e regalarsi un buon risultato. Atalanta, a Genova con tante novità per farsi il miglior regalo di Natale: i tre punti.

Raffaele Palladino l’ha definita la partita “più importante” dal suo arrivo, una di quelle da affrontare con lo stesso spirito con cui i suoi giocatori sono scesi in campo per sfidare il Chelsea. Eppure del ciclo delle prossime quattro è quella contro l’avversaria con meno punti in classifica. Ma è proprio per questo che è anche la più delicata. Semplice avere stimoli quando dall’altra parte ci sono Inter, Roma o Bologna. Conta essere sul pezzo contro il Genoa, per dare continuità e costruire nuova fiducia. Si gioca a Marassi, domenica 21 dicembre alle 20:45, ennesimo impegno serale di questo periodo invernale, ultima sfida prima di un Natale che sarà comunque di lavoro, visto che il 28 c’è l’Inter che arriva alla New Balance Arena. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: L’Atalanta si fa il miglior regalo: tre punti per riprendere la corsa in campionato Leggi anche: Il mercatino di Natale in Piazza Portello con dolci e tante idee regalo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Atalanta, a Genova con tante novità per farsi il miglior regalo di Natale: i tre punti - Out Kossounou, Lookman, Pasalic, Bellanova e Djimsiti: alle 20:45 a Marassi nerazzurri alla ricerca di una vittoria per dare continuità. bergamonews.it

Carmine Gentile: “Atalanta, a Genova può arrivare la svolta” - L’ex capitano dell’Atalanta Carmine Gentile ricorda il passaggio dal Genoa a Bergamo nel 1983 e guarda alla sfida di domenica ... calcioatalanta.it

Atalanta, ecco Kamaldeen Sulemana: “La mentalità di Juric mi ha colpito, mi può insegnare tanto” - L’esterno ghanese è stato il primo rinforzo estivo della Dea e conosce il tecnico dalla scorsa stagione al Southampton: “Quando ho saputo dell’Atalanta non ho avuto dubbi. bergamonews.it

Palladino avvisa l’Atalanta: “A Genova serve maturità" - facebook.com facebook

Genoa altro esame tosto, c'è l'Atalanta. De Rossi: “Vogliamo finalmente dare una gioia ai tifosi” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.