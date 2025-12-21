Aston Villa-Manchester United domenica 21 dicembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Villans favoriti

Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 17:30 si svolgerà il match tra Aston Villa e Manchester United, un appuntamento importante nel calendario della Premier League. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, con Villans leggermente favoriti. Questo incontro rappresenta l’unico del giorno nella massima divisione inglese, offrendo un momento di attenzione per gli appassionati di calcio.

Aston Villa e Manchester United presidiano il programma dell’ultima domenica prima di Natale in quello che mediaticamente viene chiamato Super Sunday, ovvero il tradizionale match delle 17:30 che in questo caso è anche l’unico del palinsesto inglese per quanto riguarda la massima serie. I Villans hanno vinto le ultime nove partite disputate in tutte le . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

