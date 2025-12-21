Assoporti Roberto Petri eletto nuovo presidente | continuità e sfide per la portualità italiana

L’Assemblea dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale ha eletto all’unanimità Roberto Petri nuovo presidente di Assoporti, l’Associazione dei porti italiani. La decisione è stata assunta il 20 dicembre a Roma, in anticipo rispetto alla scadenza del 19 gennaio 2026 indicata dalla Commissione, consentendo così un passaggio di consegne ordinato con l’attuale presidente Rodolfo Giampieri, il cui mandato si concluderà il prossimo 31 dicembre. Una fase di rinnovamento per il sistema portuale. La nomina di Petri arriva in una fase di profondo cambiamento per il sistema portuale nazionale. Nel corso del 2025 sono stati infatti nominati 14 nuovi presidenti di Autorità di Sistema Portuale, segnando un ampio rinnovamento della governance. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

