Associazione Meet2B insieme i giovani Under 30 | Basta fuga di cervelli scriviamo una nuova pagina

Associazione Meet2B è una realtà nata per promuovere l’imprenditorialità tra i giovani under 30, con l’obiettivo di contrastare la fuga di cervelli e valorizzare il talento locale. Attraverso progetti di start-up e iniziative di formazione, si propone di creare un ambiente favorevole alla crescita professionale e all’innovazione. Associazione Meet2B, insieme i giovani Under 30:

PERUGIA - "Nei sogni inizia la responsabilità". La frase di Yeats diventa il mantra di "Meet2B", neo associazione di under 30 che si occupa di start-up e voglia di fare impresa innovativa. Dietro questa sigla ci sono tre giovani talenti: Cristian Stortoni, che è il presidente e di professione fa lo sviluppatore web; Claudio Calvieri, avvocato, e Alessandro Cascianelli giornalista. L’obiettivo è chiaro: "Abbiamo il dovere - dicono - di provare a offrire ai nostri cervelli i mezzi per esprimere la propria vena imprenditoriale e, perché no, scrivere una nuova pagina per la nostra bellissima Regione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

