Si è svolto ieri, 20 dicembre, nella splendida cornice della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, il “Gran Concerto di Natale – Musica per il sociale”, un evento che ha unito musica, solidarietà e valori civili. Protagonista della serata è stata la Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha regalato al pubblico un’esibizione coinvolgente e di alto livello. Il concerto ha visto la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui il pianista Antonio Camponogara, il tenore Francesco Grollo e il compositore Francesco Sartori, arricchendo ulteriormente una serata già di per sé unica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Assisi, grande successo per il "Gran Concerto di Natale – Musica per il sociale" dei Vigili del Fuoco

