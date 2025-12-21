I carabinieri di Assisi hanno partecipato a un’iniziativa di donazione del sangue, realizzata in collaborazione con l'Avis della città serafica. I militari, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza del territorio, hanno aderito all’evento promosso con il supporto dell’associazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Assisi, carabinieri e Avis insieme: la donazione

Leggi anche: Giornata di donazione sangue insieme all’Avis: “Un gesto che salva la vita”

Leggi anche: “Il plasma non è un’altra donazione”, Avis, Areu e Regione Lombardia insieme per la plasmaferesi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Carabinieri donano sangue e rafforzano il legame con Assisi.

Nuoto Master e Avis. Intesa per la solidarietà - Assisi, l’obiettivo comune è promuovere le donazioni di sangue e incentivare uno stile di vita sano attraverso la pratica dell’attività fisica. lanazione.it

Avis, la “famiglia“ cresce. Sono in aumento le donazioni anche fra i più giovani - Assisi, grande successo dell’iniziativa promossa per Natale alla quale hanno preso parte i carabinieri. lanazione.it

Tortolì, Arma dei carabinieri e Avis insieme per promuovere la donazione di sangue - I militari delle compagnie di Lanusei e Jerzu, con i rispettivi comandanti, il capitano Marco Mastrovito e il maggiore ... unionesarda.it

A zig zag in sella alla bici rifiuta il test antidroga | Ha dell’hashish e un coltello: denunciato 20enne #tuttoggi #Assisi #Cronaca #assisi #cannara #carabinieri #carabinieriassisi #cronaca #droga #evidenza #scoop | http://ow.ly/tmMc106rVvy facebook