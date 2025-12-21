Asset russi Merz il grande sconfitto nel Consiglio Ue A ‘tradirlo’ anche l’alleato Macron
C’è un grande sconfitto a chiusura dell’ultimo Consiglio europeo nel quale gli Stati membri hanno deciso in che modo finanziare la riparazione dell’ Ucraina. Un Paese che proprio nel panorama europeo è poco abituato alle sconfitte: la Germania. Friedrich Merz era stato il capo di governo che più di tutti gli altri si era esposto per l’utilizzo dei 210 miliardi di asset russi congelati, cercando di alzare la pressione sul Belgio, Stato che ne detiene ben 185 e che quindi era maggiormente esposto a possibili contenziosi legali da parte dei titolari dei beni immobilizzati, e opponendosi invece a un nuovo debito comune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
