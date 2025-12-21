C’è un grande sconfitto a chiusura dell’ultimo Consiglio europeo nel quale gli Stati membri hanno deciso in che modo finanziare la riparazione dell’ Ucraina. Un Paese che proprio nel panorama europeo è poco abituato alle sconfitte: la Germania. Friedrich Merz era stato il capo di governo che più di tutti gli altri si era esposto per l’utilizzo dei 210 miliardi di asset russi congelati, cercando di alzare la pressione sul Belgio, Stato che ne detiene ben 185 e che quindi era maggiormente esposto a possibili contenziosi legali da parte dei titolari dei beni immobilizzati, e opponendosi invece a un nuovo debito comune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Asset russi, Merz il grande sconfitto nel Consiglio Ue. A ‘tradirlo’ anche l’alleato Macron

Leggi anche: Zelensky a Berlino con Witkoff e Merz: “l’Ucraina rinuncia alla Nato”. E l’Ue litiga sugli asset russi

Leggi anche: Ucraina, cresce in Ue consenso su prestito con asset russi. Macron frena

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Consiglio europeo, Merz: Asset russi vanno usati. Orban: Idea stupida; Niente asset russi all’Ucraina: smacco per Von der Leyen e Merz, 90 miliardi dal bilancio comune; Salta il piano sugli asset russi, sì a 90 miliardi per Kiev: com’è andato il Consiglio europeo; Sì ai fondi per Kiev, no all'uso degli asset russi: tutto sull'accordo Ue.

Asset russi, Merz il grande sconfitto nel Consiglio Ue. A ‘tradirlo’ anche l’alleato Macron - Il Cancelliere tedesco voleva usare i 210 miliardi di asset russi congelati, ma il Consiglio UE ha preferito l'opzione del debito comune ... ilfattoquotidiano.it