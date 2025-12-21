Assalto al bancomat delle Poste di Collesalvetti, in via Don Minzoni, nella notte tra sabato e domenica 21 dicembre. Stando a quanto appreso, il colpo è avvenuto intorno alle 3, quando ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico per i prelievi di denaro contante utilizzando la cosiddetta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Assalto alle poste di Collesalvetti: ladri fanno esplodere il bancomat e fuggono con oltre 50mila euro

