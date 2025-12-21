A Torino, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante un corteo per l’Askatasuna. L’incidente si è verificato in corso Regina Margherita, vicino a via Vanchiglia e all’ingresso dell’associazione. Durante gli scontri, sono rimasti feriti 11 agenti. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità cercano di gestire l’evento e garantire la sicurezza pubblica.

AGI - Scontri a Torino tra manifestanti e polizia al corteo per l’Askatasuna, con le parti che sono venute a contatto in corso Regina Margherita all’altezza di via Vanchiglia, a pochi metri dall’ingresso dell’Askatasuna. I manifestanti hanno cercato di forzare il cordone composto dagli agenti, che hanno risposto azionando l’ idrante e lanciando fumogeni. Sette agenti feriti . Cassonetti incendiati, lanci di fumogeni, fuochi pirotecnici e bottiglie verso la polizia. Sono undici gli agenti rimasti feriti durante i tafferugli. Secondo fonti della Questura, i poliziotti sarebbero stati colpiti dagli oggetti lanciati in corso Regina Margherita dai manifestanti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Askatasuna: scontri a Torino tra manifestanti e polizia, 11 agenti feriti (Video)

Leggi anche: Askatasuna: scontri a Torino tra manifestanti e polizia, 7 agenti feriti (Video)

Leggi anche: Askatasuna: scontri a Torino tra manifestanti e polizia, 9 agenti feriti (Video)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Torino, serata di scontri davanti al centro sociale Askatasuna dopo lo sgombero: cariche e idranti; Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Askatasuna, prima l’irruzione, poi gli idranti e infine i manganelli.

Askatasuna: scontri a Torino tra manifestanti e polizia, 9 agenti feriti (video) - Scontri a Torino tra manifestanti e polizia al corteo per l’Askatasuna, con le parti che sono venute a contatto in corso Regina Margherita all’altezza di via Vanchiglia, a pochi metri dall’ingre ... msn.com