Askatasuna | scontri a Torino tra manifestanti e polizia 11 agenti feriti Video
A Torino, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante un corteo per l’Askatasuna. L’incidente si è verificato in corso Regina Margherita, vicino a via Vanchiglia e all’ingresso dell’associazione. Durante gli scontri, sono rimasti feriti 11 agenti. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità cercano di gestire l’evento e garantire la sicurezza pubblica.
AGI - Scontri a Torino tra manifestanti e polizia al corteo per l’Askatasuna, con le parti che sono venute a contatto in corso Regina Margherita all’altezza di via Vanchiglia, a pochi metri dall’ingresso dell’Askatasuna. I manifestanti hanno cercato di forzare il cordone composto dagli agenti, che hanno risposto azionando l’ idrante e lanciando fumogeni. Sette agenti feriti . Cassonetti incendiati, lanci di fumogeni, fuochi pirotecnici e bottiglie verso la polizia. Sono undici gli agenti rimasti feriti durante i tafferugli. Secondo fonti della Questura, i poliziotti sarebbero stati colpiti dagli oggetti lanciati in corso Regina Margherita dai manifestanti. 🔗 Leggi su Agi.it
