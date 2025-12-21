Pacifisti coi fatti (assalto alle forze dell’ordine) e pacifisti a parole, con minacce e intimidazioni a esponenti politici sgraditi. L’assessore alle Politiche sociali del Piemonte, Maurizio Marrone (Fdi), è finito nel mirino degli antagonisti torinesi. “Marrone datte fuoco" è una scritta comparsa in una strada nel quartiere Vanchiglia dove aveva sede il centro sociale sgomberato da polizia e carabinieri. Poco distante un’altra scritta, “Aska vive”, lasciata con lo spray dallo stesso autore. Ieri Marrone ha puntato il dito contro il sindaco Stefano Lo Russo (Pd) e l’assessore Jacopo Rosatelli, quest’ultimo tra i manifestanti: «Che un assessore partecipi a un corteo che lancia razzi contro le forze dell’ordine e mi minaccia espressamente costituisce un problema etico di presentabilità istituzionale e sbugiarda le parole di condanna del sindaco sulle proteste violente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Askatasuna, "datti fuoco!": l'orrore della sinistra contro l'assessore FdI

Guerriglia in corso Regina Margherita a Torino nel pomeriggio di sabato 20 dicembre. Dopo il tentativo del corteo a sostegno dell'Askatasuna di sfondare il cordone di polizia e i primi scontri tra antagonisti e agenti, la situazione è degenerata. facebook