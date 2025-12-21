Gli scontri di ieri pomeriggio a Torino, durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, hanno causato il ferimento di undici agenti di polizia. L'episodio ha suscitato preoccupazioni sulla gestione delle manifestazioni pubbliche e sulla sicurezza delle forze dell'ordine coinvolte. Askatasuna, 11 agenti feriti a Torino.

0.30 E' di undici agenti di polizia feriti il bilancio complessivo degli scontri avvenuti ieri pomeriggio a Torino durante il corteo contro lo sgombero delcentro sociale Askatasuna. I poliziotti sono stati colpiti da oggetti contundenti da un gruppo di incappucciati che ha più volte tentato di sfondare il cordone delle forze dell' ordine.La polizia ha risposto con idranti, lacrimogeni e cariche di alleggerimento. Le vie del centro si sono trasformate in guerriglia urbana, con cassonetti rovesciati e vetrine rotte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

