Durante un corteo degli antagonisti a Torino, in seguito alla chiusura di un centro sociale, sono verificati tafferugli tra manifestanti e forze dell’ordine. Un gruppo di incappucciati ha lanciato bottiglie e insultato gli agenti, che hanno risposto con gli idranti. «Aska» dà ragione a chi la sgombera. A Torino botte e insulti agli agenti.

Violenti tafferugli durante il corteo degli antagonisti in seguito alla chiusura del centro sociale. Un gruppo di incappucciati lancia bottiglie sulle forze dell'ordine, che impiegano gli idranti. Nove poliziotti feriti. Nel centro di Torino, trasformato dalla protesta per lo sgombero del centro sociale Askatasuna in una zona attraversabile solo a colpi di slogan e bandiere rosse, quando sono comparsi i volti coperti dai passamontagna e le prime file sono arrivate a contatto con la polizia, è scoppiata la guerriglia. Cassonetti in fiamme, lancio di sassi e di fuochi d'artificio contro i reparti mobili.

