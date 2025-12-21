Asfaltatura in via San Francesco Intense giornate di traffico in città
Asfaltatura in via San Francesco: le attività di intervento richiederanno diverse settimane, determinando un aumento del traffico cittadino. Queste operazioni sono fondamentali per migliorare le condizioni della strada e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti. È importante pianificare gli spostamenti di conseguenza e rispettare le eventuali segnalazioni temporanee.
Iniziano le operazioni di asfaltatura e per gli automobilisti saranno settimane di traffico intenso. Ma l’intervento non è rinviabile e consentirà di mettere in sicurezza via Francesco, una delle arterie di maggior transito che necessita di una profonda riqualificazione. Il Comune di Sarzana ha affidato alla ditta Barbero di Mondovì i lavori che prenderanno il via domani, lunedì, nel tratto compreso tra via Bradia e l’incrocio con via Circonvallazione, disciplinando la circolazione anche nell’area circostante. Fino al 5 gennaio nella via San Francesco, da intersezione con via Bradia ad intersezione con via della Croce è istituito il divieto di sosta veicolare su ambo i lati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
