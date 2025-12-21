Asfaltatura in via San Francesco: le attività di intervento richiederanno diverse settimane, determinando un aumento del traffico cittadino. Queste operazioni sono fondamentali per migliorare le condizioni della strada e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti. È importante pianificare gli spostamenti di conseguenza e rispettare le eventuali segnalazioni temporanee.

Iniziano le operazioni di asfaltatura e per gli automobilisti saranno settimane di traffico intenso. Ma l’intervento non è rinviabile e consentirà di mettere in sicurezza via Francesco, una delle arterie di maggior transito che necessita di una profonda riqualificazione. Il Comune di Sarzana ha affidato alla ditta Barbero di Mondovì i lavori che prenderanno il via domani, lunedì, nel tratto compreso tra via Bradia e l’incrocio con via Circonvallazione, disciplinando la circolazione anche nell’area circostante. Fino al 5 gennaio nella via San Francesco, da intersezione con via Bradia ad intersezione con via della Croce è istituito il divieto di sosta veicolare su ambo i lati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Asfaltatura in via San Francesco. Intense giornate di traffico in città

Leggi anche: Asfaltatura di via Braccia di San Francesco: dopo Natale via ai lavori

Leggi anche: Torna lo smog in città, previste due giornate di limitazioni al traffico: i dettagli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Asfaltatura di via Braccia di San Francesco: dopo Natale via ai lavori; In via San Francesco. Modifiche alla viabilità per lavori di asfaltatura; Sarzana: inizia l’asfaltatura di Via San Francesco, come cambia la viabilità; Asfaltatura in via San Francesco. Intense giornate di traffico in città.

In via San Francesco. Modifiche alla viabilità per lavori di asfaltatura - L’intervento nel periodo delle feste per approfittare della chiusura delle scuole. msn.com