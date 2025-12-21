Ascolti tv sabato 20 dicembre | Ballando con le stelle Il volo tutti per uno

Ecco un riepilogo degli ascolti televisivi di sabato 20 dicembre 2025. La serata ha visto diversi programmi, tra cui la finale di Ballando con le stelle su Rai 1 e la trasmissione Il volo tutti per uno. Di seguito, i dati di ascolto e share per capire quale programma ha ottenuto il maggior riscontro di pubblico.

Ascolti tv sabato 20 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 20 dicembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda la finale di Ballando con le stelle. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena. Su Canale 5 Il volo tutti per uno. Su Italia 1 Shrek. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 20 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 20 dicembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv sabato 20 dicembre: Ballando con le stelle, Il volo tutti per uno Leggi anche: Ascolti tv sabato 13 dicembre: Ballando con le stelle, Il volo tutti per uno Leggi anche: Ascolti tv 13 dicembre 2025: Ballando con le Stelle, Il Volo tutti per uno, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ascolti tv, “Ballando” il più visto del sabato sera. Battuto lo show de Il Volo; Ascolti tv sabato 13 dicembre: Ballando con le Stelle esplode (senza Tu si que vales), Il Volo con la Clerici resiste, Gerry Scotti scappa via; I programmi TV di oggi, 20 dicembre 2025 | L’Opinionista; “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”, sabato 20 dicembre su Canale 5. Ascolti tv ieri 20 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 20 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 20 dicembre 2025. mam-e.it

Video l’Eredità 20 dicembre 2025: Stefano A. di Milano - Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L'Eredità di stasera, anche quest'anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. msn.com

Ascolti tv del 13 dicembre, Ballando con le Stelle cambia avversario: la sfida contro Il Volo - “Ballando con le Stelle” non teme più l’avversario: chi ha vinto nella gara degli ascolti tv nella serata del 13 dicembre ... dilei.it

Shopping Gallery Coop Bra. Floripop · Navidad feliz. Sabato 20 dicembre alla galleria della coop di Bra puoi incontrare Babbo Natale nella magica atmosfera dei mercatini di Natale, mentre ascolti il fantastico coro gospel George's Planets con il tuo bimbo truc - facebook.com facebook

#AscoltiTV Total Audience | Sabato 13 Dicembre 2025. #LaForzadiunaDonna (+57K) cresce più di tutti. Seguono #ForbiddenFruit (+30K) e #BallandoConLeStelle (+29K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.