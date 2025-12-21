Ascolti TV | Sabato 20 Dicembre 2025 Nella serata di ieri, sabato 20 dicembre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ha visto la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti, dopo il segmento Tutti in Pista.

Nella serata di ieri, sabato 20 dicembre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ( hanno vinto Andrea Delogu e Nikita Perotti ), dopo il segmento Tutti in Pista a.000 spettatori pari al % di share, ha intrattenuto.000 spettatori pari al %. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo ha raccolto davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Shrek raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 La Promessa totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 20 Dicembre 2025

Leggi anche: Ascolti TV | Sabato 13 Dicembre 2025. Dominio Ballando (20.9-27.6%), Il Volo in replica al 17.4%

Leggi anche: Ascolti TV | Sabato 13 Dicembre 2025: Dominio di Ballando con le Stelle: 20,9%-27,6% di share

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ascolti tv, “Ballando” il più visto del sabato sera. Battuto lo show de Il Volo; Ascolti tv del 20 dicembre, la finale di Ballando con le Stelle contro lo show de il Volo; Ascolti tv sabato 13 dicembre: Ballando con le Stelle esplode (senza Tu si que vales), Il Volo con la Clerici resiste, Gerry Scotti scappa via; Ascolti tv ieri sabato 13 dicembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Il Volo, finalisti dello show Rai.

Ascolti tv 20 dicembre, chi ha vinto tra la finale di Ballando e il Volo: la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota - Chi ha trionfato, in termini di dati Auditel, tra la finale di Ballando con le stelle in onda su Rai1 e Lo show del ... fanpage.it