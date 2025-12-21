Ascolti TV sabato 20 dicembre 2025 | Ballando chiude in bellezza e domina la serata

Il sabato televisivo del 20 dicembre 2025 ha consegnato agli archivi Auditel una fotografia chiara e difficilmente contestabile. In una serata carica di aspettative, Rai 1 ha messo il punto finale a una delle sue stagioni più forti degli ultimi anni, mentre il resto del panorama generalista ha assistito a distanza. Gli ascolti raccontano una storia di continuità, fedeltà del pubblico e di un programma che, ancora una volta, ha dimostrato di essere molto più di uno show del sabato sera. Ballando con le Stelle chiude la sua edizione con numeri che parlano da soli e che spiegano perché, anno dopo anno, resta uno dei titoli più solidi del palinsesto Rai. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Ascolti TV sabato 20 dicembre 2025: Ballando chiude in bellezza e domina la serata Leggi anche: Ascolti TV | Sabato 20 Dicembre 2025. Ballando chiude in bellezza (21.7-31.7%) Leggi anche: Ascolti TV | Sabato 20 Dicembre 2025. Ballando conquista il sabato sera ascolti fino al 31,7% Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ascolti tv, “Ballando” il più visto del sabato sera. Battuto lo show de Il Volo; Ascolti tv del 20 dicembre, la finale di Ballando con le Stelle contro lo show de il Volo; Ascolti tv sabato 13 dicembre: Ballando con le Stelle esplode (senza Tu si que vales), Il Volo con la Clerici resiste, Gerry Scotti scappa via; Ascolti tv ieri sabato 13 dicembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Il Volo, finalisti dello show Rai. Ascolti tv ieri sera, sabato 20 dicembre: Ballando con le Stelle chiude in bellezza - Milly Carlucci vince la sfida degli ascolti tv di ieri sera, ma rispetto allo scorso anno Ballando per 1 milione di spettatori. libero.it

Ascolti tv 20 dicembre, chi ha vinto tra la finale di Ballando e il Volo: la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota - Chi ha trionfato, in termini di dati Auditel, tra la finale di Ballando con le stelle in onda su Rai1 e Lo show del ... fanpage.it

Ascolti tv ieri sabato 20 dicembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Il Volo e In altre parole - Ascolti tv sabato 20 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Milly Carlucci che con Ballando con le Stelle ha sfidato Il Volo e In altre parole ... virgilio.it

Shopping Gallery Coop Bra. Floripop · Navidad feliz. Sabato 20 dicembre alla galleria della coop di Bra puoi incontrare Babbo Natale nella magica atmosfera dei mercatini di Natale, mentre ascolti il fantastico coro gospel George's Planets con il tuo bimbo truc facebook

#AscoltiTV Total Audience | Sabato 13 Dicembre 2025. #LaForzadiunaDonna (+57K) cresce più di tutti. Seguono #ForbiddenFruit (+30K) e #BallandoConLeStelle (+29K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.