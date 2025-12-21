Ascolti TV | Sabato 20 Dicembre 2025 Ballando chiude in bellezza 21.7-31.7%

Nella serata di sabato 20 dicembre 2025, su Rai1, si è conclusa la stagione di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci. La puntata ha visto la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti, nel segmento Tutti in Pista a 3. La trasmissione si è chiusa con un buon riscontro di ascolti, attestandosi tra il 21.7% e il 31.7%.

Nella serata di ieri, sabato 20 dicembre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ( hanno vinto Andrea Delogu e Nikita Perotti ), dopo il segmento Tutti in Pista a 3.911.000 spettatori pari al 21.7% di share dalle 21:36 alle 22:37, ha intrattenuto 3.189.000 spettatori pari al 31.7% dalle 22:37 alle 1:56. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo ha raccolto davanti al video 1.689.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 641.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Shrek raduna 965.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena raggiunge 795.

Ascolti TV | Sabato 20 Dicembre 2025: - La prima serata di ieri, sabato 20 dicembre 2025, ha premiato ancora una volta Rai1, che conquista la leadership grazie alla finale di Ballando con le Stelle, conclusasi con la vittoria di Andrea Delo ... quilink.it

Ascolti tv del 20 dicembre, la finale di Ballando con le Stelle contro lo show de il Volo - Su Rai 1 Milly Carlucci ha condotto la finale di “Ballando con le Stelle” provando a vincere la guerra di ascolti con “Il Volo tutti per uno” in onda su Canale 5 ... dilei.it

