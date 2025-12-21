L’ascolto televisivo del 20 dicembre ha visto confrontarsi la finale di Ballando con le Stelle e lo show de Il Volo, offrendo due diverse proposte di intrattenimento. Il sabato prenatalizio ha rappresentato un momento di svago per molte famiglie, segnando la conclusione di una settimana intensa e preparando al meglio le festività.

Il sabato prenatalizio ha regalato agli spettatori un’altra grande serata di intrattenimento prima del periodo dei cenoni in famiglia. Sabato 20 dicembre, su Rai 1 è infatti andato in onda l’appuntamento conclusivo con Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci che ha proclamato la vincitrice ufficiale di questa edizione. E mentre su Rai 3 Sabrina Giannini ha accompagnato la serata con Indovina chi viene a cena, su Canale 5 è tornato l’appuntamento musicale con Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo. Italia 1, invece, ha proposto Shrek, film d’animazione perfetto anche per i più piccoli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 20 dicembre, la finale di Ballando con le Stelle contro lo show de il Volo

Leggi anche: Ascolti tv del 13 dicembre, Ballando con le Stelle cambia avversario: la sfida contro Il Volo

Leggi anche: Ascolti tv sabato 20 dicembre: Ballando con le stelle, Il volo tutti per uno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ascolti tv ieri (19 dicembre): Antonella Clerici vola con The Voice Senior, Io sono Farah eterna seconda; Ascolti tv, “Ballando” il più visto del sabato sera. Battuto lo show de Il Volo; Ascolti tv ieri venerdì 19 dicembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Quarto grado, Supercoppa; Ascolti TV 19 dicembre, chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Ascolti tv del 20 dicembre, la finale di Ballando con le Stelle contro lo show de il Volo - Su Rai 1 Milly Carlucci ha condotto la finale di “Ballando con le Stelle” provando a vincere la guerra di ascolti con “Il Volo tutti per uno” in onda su Canale 5 ... dilei.it