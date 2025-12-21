Ascolti tv del 20 dicembre la finale di Ballando con le Stelle contro lo show de il Volo
L’ascolto televisivo del 20 dicembre ha visto confrontarsi la finale di Ballando con le Stelle e lo show de Il Volo, offrendo due diverse proposte di intrattenimento. Il sabato prenatalizio ha rappresentato un momento di svago per molte famiglie, segnando la conclusione di una settimana intensa e preparando al meglio le festività.
Il sabato prenatalizio ha regalato agli spettatori un’altra grande serata di intrattenimento prima del periodo dei cenoni in famiglia. Sabato 20 dicembre, su Rai 1 è infatti andato in onda l’appuntamento conclusivo con Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci che ha proclamato la vincitrice ufficiale di questa edizione. E mentre su Rai 3 Sabrina Giannini ha accompagnato la serata con Indovina chi viene a cena, su Canale 5 è tornato l’appuntamento musicale con Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo. Italia 1, invece, ha proposto Shrek, film d’animazione perfetto anche per i più piccoli. 🔗 Leggi su Dilei.it
