ASCOLTI TV 20 DICEMBRE 2025 | CICLONE CARLUCCI! LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE 31,7% CON PICCHI VICINI AL 50% IL VOLO 13,4% LA PROMESSA 6,6% AFFARI TUOI 24,1% SOFFIA SULLA RUOTA 25,5%

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ASCOLTI TV 20 DICEMBRE 2025 • SABATO •. Gli ascolti tv di sabato 20 dicembre 2025 con la finalissima di “Ballando con le Stelle” e “Il Volo: Viaggio nel Tempo”. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – 3078 36.61 PT – 6414 35.31 M E D I A S E T 24H – 3159 37.57 PT – 7428 40.89 Settegiorni Parlamento – 491 14.50 Tg1 + Dialogo – 1027 21.90 + 952 19.80 UnoMattina in Famiglia per Telethon – 1176 22.70 UnoMattina in Famiglia per Telethon – 1113 22.40 Telethon Show – 934 16.30 Linea Verde Bike – non in onda Linea Verde Italia – 2079 18.64 Tg1  – 3542 26.60 Telethon Show – 1056 9.70 A Sua Immagine – 910 9. 🔗 Leggi su Bubinoblog

ascolti tv 20 dicembre 2025 ciclone carlucci la finale di ballando con le stelle 317 con picchi vicini al 50 il volo 134 la promessa 66 affari tuoi 241 soffia sulla ruota 255

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 20 DICEMBRE 2025: CICLONE CARLUCCI! LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE (31,7%) CON PICCHI VICINI AL 50%, IL VOLO (13,4%), LA PROMESSA (6,6%), AFFARI TUOI (24,1%) SOFFIA SULLA RUOTA (25,5%)

Leggi anche: Ascolti tv 20 dicembre 2025: Ballando con le Stelle (31.7%), Il Volo Tutti per Uno (13.4%), Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 13 dicembre 2025: Ballando con le Stelle, Il Volo tutti per uno, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ascolti tv del 20 dicembre, la finale di Ballando con le Stelle contro lo show de il Volo; Ascolti tv ieri (19 dicembre): Antonella Clerici vola con The Voice Senior, Io sono Farah eterna seconda; Ascolti tv, “Ballando” il più visto del sabato sera. Battuto lo show de Il Volo; Ascolti tv ieri venerdì 19 dicembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Quarto grado, Supercoppa.

ascolti tv 20 dicembreAscolti tv ieri sera, sabato 20 dicembre: Ballando con le Stelle chiude in bellezza - Milly Carlucci vince la sfida degli ascolti tv di ieri sera, ma rispetto allo scorso anno Ballando per 1 milione di spettatori. libero.it

ascolti tv 20 dicembreAscolti tv 20 dicembre, chi ha vinto tra la finale di Ballando e il Volo: la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota - Chi ha trionfato, in termini di dati Auditel, tra la finale di Ballando con le stelle in onda su Rai1 e Lo show del ... fanpage.it

ascolti tv 20 dicembreAscolti tv ieri sabato 20 dicembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Il Volo e In altre parole - Ascolti tv sabato 20 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Milly Carlucci che con Ballando con le Stelle ha sfidato Il Volo e In altre parole ... virgilio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.