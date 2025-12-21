Oggi l’Ascoli affronta il Campobasso al Del Duca in una partita importante per entrambe le squadre. I bianconeri di Tomei cercano una vittoria che potrebbe influire significativamente sul loro cammino stagionale. La sfida si svolgerà alle 12, e rappresenta un’occasione per consolidare la propria posizione in classifica. Ascoli, c’è il Campobasso. Una sfida che vale doppio.

L’Ascoli vuole battere il Campobasso per un successo che vale doppio. La prima parte del cammino dei bianconeri di Tomei si concluderà oggi al Del Duca (avvio alle 12.30) contro il club molisano dell’ex socio Rizzetta. Sul piatto il Picchio avrà una chance irripetibile per ridurre il divario che in classifica vede avanti Ravenna ed Arezzo. I primi, che in questo turno avrebbero dovuto affrontare il Rimini, saranno costretti a restare fermi per l’esclusione dal campionato dei biancorossi. I toscani, invece, ieri sono riusciti a salvare la pelle a Sassari. Contro i sardi gli uomini di Bucchi hanno impattato 1-1, dopo essere andati inizialmente sotto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

