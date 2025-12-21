Arte e cultura Visite guidate e voucher regalo

Per Natale, un regalo che arricchisce e coinvolge: visite guidate tematiche alla mostra “Provincia Novecento” e voucher regalo per l’ingresso. Un modo semplice e significativo per condividere cultura e arte, supportando anche iniziative educative locali. Queste opzioni offrono un’esperienza autentica e originale, ideale per chi desidera regalare un momento di scoperta e riflessione. Arte e cultura. Visite guidate e voucher regalo.

EMPOLI Cosa regalare per Natale? Cultura. Sempre un'ottima idea. La mostra "Provincia Novecento", in corso a Empoli nei locali dell'Antico Ospedale di via Paladini, si arricchisce di due nuove iniziative pensate per ampliare l'esperienza di visita e coinvolgere attivamente il pubblico: un calendario di visite guidate tematiche condotte dagli studenti del Liceo Classico Virgilio di Empoli e la possibilità di regalare la mostra attraverso un voucher regalo. Il nuovo ciclo di visite guidate, ideato e realizzato dalle classi 4A e 4B del Virgilio, propone nove appuntamenti di approfondimento che esplorano i diversi nuclei tematici dell'esposizione e le figure degli artisti protagonisti.

