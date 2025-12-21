Arriva un nuovo bonus destinato alle famiglie con figli iscritti alle scuole paritarie, con un importo massimo di 1500 euro nel 2026. La misura, prevista dalla manovra, ha suscitato diverse reazioni nel panorama politico, divise tra chi criticano la riduzione dei fondi alla scuola pubblica e chi invece vede in questa iniziativa un’opportunità di sostegno. Arriva il bonus per le scuole paritarie, fino a 1500 euro a famiglia nel 2026: scopri a chi spetta.

Un contributo fino a 1500 euro per chi sceglie le scuole paritarie. Ma la misura contenuta nella manovra e prevista per il 2026 è destinata a spaccare il dibattito politico, tra chi accusa il governo di «odiare» la scuola pubblica e di tagliare le risorse, e chi invece accoglie con favore l’emendamento. Rivolto alle famiglie con Isee entro i 30mila euro, il bonus riguarda gli studenti che frequentano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Arriva il bonus per le scuole paritarie, fino a 1500 euro a famiglia nel 2026: scopri a chi spetta

Leggi anche: Arriva il bonus per le scuole paritarie, fino a 1500 euro a famiglia nel 2026: ecco a chi spetta

Leggi anche: Arriva il bonus per le scuole paritarie, fino a 1500 euro a famiglia nel 2026: ecco a chi spetta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Manovra 2026, bonus scuole paritarie fino a 1.500 euro l'anno per le famiglie: cosa sapere; Scuole paritarie, arriva il voucher fino a 1.500 euro; Scuole paritarie, arriva il bonus di 1.500 euro per chi sceglie gli istituti privati: chi ne ha diritto e come funziona; Mentre la scuola pubblica è in sofferenza, dal 2026 arriva un bonus fino a 1.500 euro per le paritarie.

Scuole paritarie, arriva il bonus da 1.500 euro per le famiglie: chi può richiederlo - 500 euro destinato alle famiglie che scelgono di iscrivere i propri figli alle scuole paritarie. leggo.it