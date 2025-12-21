Arriva alla porta del Cielo in macchina | Non era impossibile

La Porta del Cielo, conosciuta anche come Porta del Paradiso, si trova vicino a Zhangjiajie, nella provincia dello Hunan. Questa formazione naturale, sospesa tra roccia e leggenda, attira visitatori da tutto il mondo. Arrivare alla sua porta in auto rappresenta un’esperienza che dimostra come, a volte, ciò che sembra impossibile possa essere raggiunto. Arriva alla porta del Cielo in macchina:

Qualcuno la chiama la " Porta del Cielo", altri preferiscono battezarla come "Porta del Paradiso". Se ne sta lì, sospesa tra la roccia e il mito, non lontano da Zhangjiajie, nella provincia cinese dello Hunan. Sul monte Tianmen, a circa 1.500 metri di quota, la montagna si apre in un arco naturale alto settanta metri e largo trenta, una ferita antica nella pietra che da oltre cinque secoli segna l’ingresso simbolico a un tempio buddista. Per arrivarci bisogna guadagnarselo, passo dopo passo, curva dopo curva: dapprima 99 tornanti della Tianmen Mountain Road – la Via del Dragone – e poi 999 gradini inclinati a quarantacinque gradi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

