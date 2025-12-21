Arrestato per adulterio la moglie con una dichiarazione giurata di perdono lo fa scarcerare
ANCONA – Arrestato con il rischio di una condanna per adulterio a Rabat, in Marocco, dov'era stato trovato in compagnia di una donna diversa dalla moglie che vive in Italia, in provincia di Ancona, ma dalla quale è ormai separato di fatto; poi la moglie, tramite il proprio legale, ha fatto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Guardia giurata minaccia la moglie e viene arrestato. I carabinieri trovano un arsenale
Leggi anche: Brescia, guardia giurata spara e ferisce l'amante della moglie: arrestato
Arrestato per adulterio e scarcerato dopo il perdono della moglie.
Arrestato in Marocco per adulterio, liberato dopo il perdono della moglie dall’Italia - ANCONA – È stato arrestato in Marocco con l’accusa di adulterio e successivamente rimesso in libertà dopo l’intervento della moglie, che dall’Italia ha formalizzato una dichiarazione di perdono. veratv.it
Arrestato per adulterio e scarcerato dopo il perdono della moglie - Arrestato con il rischio di una condanna per adulterio a Rabat, in Marocco, dov'era stato trovato in compagnia di una donna diversa dalla moglie che vive in Italia, in provincia di Ancona, ma dalla qu ... msn.com
Arrestato per adulterio e scarcerato dopo il perdono della moglie. 35enne bloccato e scagionato in Marocco, la coppia era separata di fatto #ANSA - facebook.com facebook
Arrestato per adulterio e scarcerato dopo il perdono della moglie. 35enne bloccato e scagionato in Marocco, la coppia era separata di fatto #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.