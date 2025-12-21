Armi, alcol, droghe, parcheggiatori abusivi. Sono gl ingredienti di una parte della movida napoletana che si ripetono ogni weekend. I carabinieri hanno messo nel mirino la zona dei baretti di Chiaia con una vasta operazione di contollo, cominciata nelle prime ore della serata e conclusasi solo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Armi e droga nella movida del centro: i controlli dei carabinieri

Leggi anche: Milano, controlli dei carabinieri in zone movida: sequestri di droga e arresti. VIDEO

Leggi anche: Cercola: Studenti, droga e armi. Controlli dei Carabinieri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sco: operazione contro la criminalità diffusa e lo spaccio di droga; Maxi operazione anti spaccio in Italia: 9 arresti e 17 denunce a Genova; Maxi operazione antidroga, dieci arresti e decine di controlli a Modena; Operazione nazionale della Polizia di Stato contro la “mala-movida”: 384 arresti, 655 denunce e sequestri per 1.400 kg di droga. I risultati a Matera.

Armi e droga nella movida del centro: i controlli dei carabinieri - Sono gl ingredienti di una parte della movida napoletana che si ripetono ogni weekend. napolitoday.it

Piazza Carolina, arrestate questi balordi e buttate la chiave - Spari a piazza Carolina: gang rivali, droga e alcol low cost dietro lo scontro che ha scosso la movida di Chiaia. stylo24.it