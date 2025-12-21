Armi e droga nella movida del centro | i controlli dei carabinieri
Armi, alcol, droghe, parcheggiatori abusivi. Sono gl ingredienti di una parte della movida napoletana che si ripetono ogni weekend. I carabinieri hanno messo nel mirino la zona dei baretti di Chiaia con una vasta operazione di contollo, cominciata nelle prime ore della serata e conclusasi solo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Milano, controlli dei carabinieri in zone movida: sequestri di droga e arresti. VIDEO
Leggi anche: Cercola: Studenti, droga e armi. Controlli dei Carabinieri
Sco: operazione contro la criminalità diffusa e lo spaccio di droga; Maxi operazione anti spaccio in Italia: 9 arresti e 17 denunce a Genova; Maxi operazione antidroga, dieci arresti e decine di controlli a Modena; Operazione nazionale della Polizia di Stato contro la “mala-movida”: 384 arresti, 655 denunce e sequestri per 1.400 kg di droga. I risultati a Matera.
Armi e droga nella movida del centro: i controlli dei carabinieri - Sono gl ingredienti di una parte della movida napoletana che si ripetono ogni weekend. napolitoday.it
Piazza Carolina, arrestate questi balordi e buttate la chiave - Spari a piazza Carolina: gang rivali, droga e alcol low cost dietro lo scontro che ha scosso la movida di Chiaia. stylo24.it
"Mala movida" in Italia, il video del blitz colossale: identificate 95 mila persone, 384 arresti - Maxi operazione della Polizia in tutta Italia: 384 arresti, sequestri di droga e armi, controlli nei cannabis shop e sanzioni per mala- virgilio.it
Per le vie della città con una katana in pugno: bloccato dai Carabinieri
Leggi l'articolo - Torino, maxi perquisizione in carcere: sequestrati droga, telefoni e armi improvvisate facebook
Museo: sorpresi in casa con droga e armi. La Polizia di Stato arresta un 24enne e denuncia suo padre - x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.